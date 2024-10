LPI-NDH: Hauswand eines Supermarktes beschmiert

Harztor (ots) - Ein Autofahrer befuhr am Montag, gegen 6.25 Uhr, die Straße Kohnsteinbrücke in Niedersachswerfen und beabsichtigte, die Bundesstraße 4 geradeaus in Richtung Im Steinfeld zu überqueren. Dabei kam es zur Kollision mit dem vorfahrtsberechtigten Lkw eines 46-Jährigen, der die B4 aus Richtung Nordhausen in Richtung Niedersachswerfen befuhr. Bei dem Unfall wurde der 29-jährige Autofahrer leicht verletzt. ...

