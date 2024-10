LPI-J: Graffiti in Oßmannstedt

Saale-Holzland-Kreis (ots) - St. Gangloff: Ein Firmengrundstück in St. Gangloff war Ziel bislang unbekannter Diebe am vergangenen Wochenende. Vermutlich mit einem größeren Fahrzeug suchten sie den Tatort auf und entwendeten daraus 30 Europaletten. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der Polizei wurde am Montag der Diebstahl mitgeteilt, die eine Anzeige aufnahmen und nun zum Fall ermitteln. Rückfragen ...

