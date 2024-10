Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gefahrenlage in einer Klinik in Bad Berka

Weimar (ots)

Bad Berka: Heute Mittag ab circa 12:00 Uhr führte die Polizei in einer Klinik im Turmweg in Bad Berka einen größeren Einsatz durch. Grund dafür war eine Mitteilung, dass ein Angestellter verbal Drohungen gegenüber der Kollegschaft äußerte, die auf eine innerbetriebliche Sanktion gegen ihn beruhte. Aufgrund des aufbrausenden und verbal aggressiven Verhaltens des Mannes verschanzten sich insgesamt sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter zwei Azubis, in einem Raum der Klinik. Da der konkrete Aufenthaltsort des Drohenden mit Eintreffen der Polizei unbekannt war, erfolgte eine umfangreiche Absuche unter Einsatz von Schutzausrüstung der agierenden Einsatzbeamten. Der Täter konnte kurz darauf im Objekt widerstandslos festgenommen werden. Es handelt sich um einen 55-Jährigen, der als Pfleger in der Einrichtung angestellt ist. Bei ihm konnten weder Waffen festgestellt werden noch wurden Drohungen gegen Patienten bekannt. Die genauen Hintergründe der Tat sowie die konkreten Tatbestände sind nun Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell