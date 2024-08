Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Zwei Verletzte bei Wendevorgang

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 27.8.2024, 17.20 Uhr kam es während eines Wendemanövers auf der B 51 in Ostbevern zu einem Verkehrsunfall. Ein 36-jähriger Münsteraner befuhr mit seinem Pkw die B 51 im Richtung Glandorf. In Höhe der Einmündung zur Vosko Allee wendete der 36-Jährige. Ein hinter ihm fahrender 30-jähriger Autofahrer aus Werther versuchte noch auszuweichen, was ihm nicht gelang. Durch die Wucht des Zusammenstoßes schleuderte der Pkw des 30-Jährigen in ein angrenzendes Feld. Rettungskräfte brachten den leichtverletzten Münsteraner und den schwerverletzten 30-Jährigen in Krankenhäuser. Die beschädigten Pkw wurden abgeschleppt.

