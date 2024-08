POL-WAF: Kreis Warendorf. Mehr Präsenz bei bevorstehenden Veranstaltungen

Warendorf (ots) - Ein Unbekannter hat am Sonntagabend (25.08.2024, 20.10 Uhr) einen schwarzen Mercedes Sprinter in Oelde gestohlen. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen BE-DT1700 stand auf einem Firmengelände an der Albert-Einstein-Straße. Der Sprinter hat rote Aufkleber an allen Seiten mit dem Schriftzug "Swiss". Hinweise zum Verbleib des Sprinters bitte an ...

mehr