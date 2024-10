LPI-J: Einbruch in Wohnhaus

Jena (ots) - Bei einem Einbruchsversuch in einen Sportclub in Jena-Göschwitz ließen der oder die Täter ihr Tatwerkzeug zurück. Am frühen Montagmorgen versuchten sie mit einem Schraubendreher die Zugangstür gewaltsam zu öffnen. Dies misslang, sodass man von dem Vorhaben zurückwich. An der Tür ist ein Sachschaden im dreistelligen Bereich entstanden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

