LPI-J: Mit über 2,5 Promille erwischt

Jena (ots) - Sachschaden in vierstelliger Höhe haben Unbekannte vergangenes Wochenende verursacht. Wie Montagvormittag bekannt wurde, begaben sich ein oder mehrere Personen auf ein Schulgelände in der Tatzendpromenade. An der Fassade verewigten diese dann ihre Forderung, die Freilassung einer in Ungarn inhaftierten Person, mit roter Farbe auf 1x 1,7 Meter. Weiterhin konnten Reste von Feuerwerkskörpern auf dem ...

