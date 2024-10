Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vandalismus auf Schulgelände

Jena (ots)

Sachschaden in vierstelliger Höhe haben Unbekannte vergangenes Wochenende verursacht. Wie Montagvormittag bekannt wurde, begaben sich ein oder mehrere Personen auf ein Schulgelände in der Tatzendpromenade. An der Fassade verewigten diese dann ihre Forderung, die Freilassung einer in Ungarn inhaftierten Person, mit roter Farbe auf 1x 1,7 Meter. Weiterhin konnten Reste von Feuerwerkskörpern auf dem Sportplatz festgestellt werden. Durch deren Abbrand ist ein Schaden an der Tartanbahn entstanden. Ob beide Sachbeschädigungen im Zusammenhang stehen, ist nunmehr Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen.

