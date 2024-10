Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsrowdies treffen aufeinander

Weimar (ots)

Am Montagnachmittag befuhren ein 40-jähriger Daimler-Fahrer und ein 49- jähriger Hyundai-Fahrer die B7, aus Richtung Linderbach kommend in Fahrtrichtung Weimar. Am Abzweig zur Auffahrt BAB Vieselbach wird die Fahrbahn einspurig. Die beiden Verkehrsteilnehmer waren nicht in der Lage dem Reißverschlussverfahren zu folgen. Beide Männer bremsten sich gegenseitig aus, öffneten in der Folge ihre Fenster und beleidigten sich gegenseitig. Die Fahrt Richtung Weimar fortsetzend begegneten sich die beiden erneut, wobei der 49-jährige in drohender Manier einen Elektroschocker in der Hand hielt. Daraufhin informierte der 40-jährige Weimarer die Polizei, die beide Fahrzeuge anhielt und einer Verkehrskontrolle unterzog. Jetzt müssen sich beide Fahrzeugführer wegen gegenseitiger Nötigung und Beleidigung verantworten. Für den 49-jährigen Blankenhainer kommt noch eine Anzeige wegen Bedrohung hinzu. Der Elektroschocker wurde sichergestellt.

