Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Großaufgebot an einer Berufsschule in Weimar

Weimar (ots)

Heute Mittag kurz vor 12 Uhr erhielt die Polizei einen Notruf über eine angebliche Messerattacke in einer Berufsschule in Weimar-Nord. Aufgrund der Gefahrenlage gliederte die Polizei einen Einsatz und fuhr mit einem Großaufgebot vor Ort. Schnell konnte Entwarnung gegeben werden. Es stellte sich heraus, dass zwei Schüler einen Disput aus persönlichen Gründen untereinander hatten und bei einem Faustschlag ein Messer aus der Tasche des Zuschlagenden fiel. Dieses Messer wurde jedoch zu keiner Zeit verwendet. Mit leichten Verletzungen durch den Schlag wurde der jugendliche Streitpartner zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Den 16-jährigen Beschuldigten nahm die Polizei für die weiteren polizeilichen Maßnahmen, wie beispielsweise dem rechtlichen Gehör, mit zur Dienststelle. Für eine sofortige Fürsorge der durch den Einsatz belasteten Personen wurden Betreuungsmaßnahmen, wie die Anforderung von Notfallseelsorgern, eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell