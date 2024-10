Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Praxis

Weimar (ots)

Im Verlaufe des vergangenen Wochenendes verschafften sich derzeit unbekannte Täter Zugang zu den Räumlichkeiten einer Physiotherapie- Praxis in Kranichfeld. Sie gelangten über das Dach ins Innere. Offensichtlich erhofften sie sich so Zugang zu der angrenzenden Spielothek. Da dies nicht möglich war, wurden die begehbaren Räume durchwühlt und durchsucht. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Aus mehreren Geldkassetten wurde Bargeld im dreistelligen Bereich entwendet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell