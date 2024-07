LPI-J: Gestohlenes Kleinkraftrad aufgefunden

Apolda (ots) - In der Nacht vom Donnerstag, 18.07.2024 auf den Freitag, 19.07.2024 drang ein unbekannter Täter in einen Garten in Apolda in der Wielandstraße ein, versuchte sich an einer Gartenlaube und öffnete anschließend einen Schuppen. Aus dem Garten selbst entwendete der Täter eine Wildkamera und verschwand unerkannt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: ...

