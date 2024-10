Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Offene Rechnung vorgetäuscht - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Nordhausen (ots)

Bislang unbekannte Täter täuschten eine Seniorin aus dem Landkreis Nordhausen über eine vermeintlich offene Rechnung einer Angehörigen. Unter diesem Vorwand fuhr der unbekannte Täter am Mittwoch, 16. Oktober, mit der Geschädigten in seinem Pkw zur Hauptstelle einer Bankfiliale am Kornmarkt. Dort hob die Geschädigte eine größere Menge Bargeld ab, welches sie an den bislang unbekannten Täter übergab. Die Kriminalpolizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und sucht nun Zeugen. Wem ist am Mittwoch, den 16. Oktober, gegen 11.14 Uhr in Nordhausen auf dem Parkplatz der Hauptstelle der Bankfiliale am Kornmarkt ein schwarzer, viertüriger Pkw aufgefallen, aus welchem eine ältere Dame ausgestiegen ist? Die Geschädigte bewegte sich hierbei mit auffällig langsamen und sehr kleinen Schritten. Wer kann weitere Angaben zu dem schwarzen Pkw machen? Wer kann Angaben zum Fahrer des Pkw machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0270291

