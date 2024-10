Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Greußen (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich bereits am Mittwoch, 11. September, in Greußen ereignete, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Bisherigen Ermittlungen zufolge parkte ein unbekannter Fahrzeugführer gegen 16 Uhr in der Straße Am Zwinger rückwärts aus, als er dabei mit einem auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite abgestellten Hyundai kollidierte. Der Unfallverursacher verließ unerlaubt die Unfallstelle. Bei seinem Fahrzeug könnte es sich um einen Kleinbus gehandelt haben. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben? Den Ermittlungen zufolge musste der Fahrer eines schulischen Fahrdienstes beim Ausparkmanöver des Unfallverursachers verkehrsbedingt warten. Da der Fahrer des Fahrdienstes als Zeuge in Betracht kommt, werden er sowie weitere mögliche Unfallzeugen gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 zu melden.

Aktenzeichen: 0238263

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell