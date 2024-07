POL-DA: Kelsterbach: Kanister auf Firmengelände entzündet/Brand rasch gelöscht

Trebur (ots) - In der Nacht zum Samstag (27.06.), ereigneten sich zwei Einbrüche. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zugang in eine Gaststätte am "Kornsand", hebelten anschließend im Innern weitere Türen auf und entwendeten Bargeld. Zudem geriet ein Eiscafe in der Hauptstraße in das Visier Krimineller. Hier drangen ungebetenen Gäste über ein Fenster ein und erbeuteten ebenfalls Geld. Durch das rabiate Vorgehen ...

mehr