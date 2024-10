Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kollision im Kreuzungsbereich - Fahrer verletzt

Harztor (ots)

Ein Autofahrer befuhr am Montag, gegen 6.25 Uhr, die Straße Kohnsteinbrücke in Niedersachswerfen und beabsichtigte, die Bundesstraße 4 geradeaus in Richtung Im Steinfeld zu überqueren. Dabei kam es zur Kollision mit dem vorfahrtsberechtigten Lkw eines 46-Jährigen, der die B4 aus Richtung Nordhausen in Richtung Niedersachswerfen befuhr. Bei dem Unfall wurde der 29-jährige Autofahrer leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge und ein Lichtmast wurden bei dem Unfall beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

