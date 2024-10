Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vier Menschen bei Verkehrsunfall verletzt

Günzerode (ots)

Am Montagmorgen sind vier Menschen bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Eine Autofahrerin befuhr kurz nach 7.30 Uhr die Bundesstraße 243 aus Richtung Günzerode in Fahrtrichtung Nordhausen. Da die Fahrerin an der Einmündung Hochstedt nach links abbiegen wollte, musste sie aufgrund von Gegenverkehr verkehrsbedingt bremsen. Der dahinter befindliche 39-jährige Fahrer eines Transporters setzte zum Überholen an und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Pkw einer 34-Jährigen. Drei Menschen, die im Transporter mitfuhren, sowie die 34-jährige Autofahrerin erlitten leichte Verletzungen. Am Transporter und am Pkw der 34-Jährigen entstand ein Totalschaden. Auch der Pkw der Fahrerin, welche nach links abbiegen wollte, wurde beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden im höheren fünfstelligen Bereich. Die Bundesstraße war bis kurz nach 9 Uhr gesperrt. Vor Ort war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Polizei ermittelt zur genauen Unfallursache.

