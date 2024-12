Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Unfallflucht auf der Sperberstraße - Zeugenaufruf (18.12.2024)

VS-Villingen (ots)

Gegen 21:30 Uhr ist es auf der Sperberstraße zu einer Unfallflucht mit 4.000 Euro Schaden gekommen. Auf einem Roller stieß der Unbekannte gegen einen am Fahrbahnrand geparkten silbernen Toyota. Er schaute sich den Schaden an und verließ dann die Unfallstelle, ohne sich um Weiteres zu kümmern. Dabei beschädigte er seinen Roller ebenfalls, da Teile an der Unfallstelle zurückblieben. Das Polizeirevier in Villingen sucht nun Zeugen zum Unfall, die unter der Telefonnummer 07721 / 6010 Hinweise geben können.

