POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - Festnahme nach Einbruch (19.12.2024)

(Tuningen / Schwarzwald Baar Kreis) (ots)

In den frühen Morgenstunden des Donnerstags ist, gegen 3 Uhr, ein Einbrecher auf frischer Tat festge-nommen worden. Während eines Einbruchs in eine Recycling-Firma an der Straße "Haldenwald" konnte der Täter durch einen Passanten entdeckt werden. Die hinzugerufene Polizei umstellte und durchsuchte das Gelände, bis sie den Mann festnehmen konnte. Eine spätere Durchsuchung seines Autos ergab Hin-weise auf weitere Einbrüche und Drogenkonsum. Die Staatsanwaltschaft ordnete daraufhin eine Woh-nungsdurchsuchung an. Hierbei fand die Polizei fast 1 Kilogramm Drogen. Nach deren Beschlagnahme, sowie die des Diebesguts und anderer beweiserheblicher Gegenstände durfte der 55-Jährige wieder ge-hen.

