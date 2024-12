Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unbekannte setzten BMW in Brand - rund 50.000 Euro Schaden (08.12.2024)

Singen (ots)

Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag in der Theopont-Diez-Straße ein Auto in Brand gesetzt. Gegen 00.40 Uhr stellten Anwohner fest, dass ein in einem Innenhof geparkter BMW in Vollbrand stand. Die Feuerwehr löschte den stark beschädigten Wagen. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist eine vorsätzliche Brandstiftung wahrscheinlich.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen nimmt sachdienliche Hinweise auf den oder die unbekannten Täter unter der Tel. 07731 888-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell