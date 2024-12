Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Busfahrer bedroht 20-Jährigen (06.12.2024)

Singen (ots)

Am Freitagabend ist es am Busbahnhof zu einer Bedrohung gekommen. Gegen 18 Uhr stieg ein 20-Jähriger mit einem E-Scooter in den an der Haltestelle stehenden Bus ein. In der Folge kam es zum Streitgespräch zwischen dem 55 Jahre alten Busfahrer und dem 20-Jährigen, da dieser für die Mitnahme des Scooters einen Aufpreis zahlen sollte. Nachdem der junge Mann die Forderung nicht akzeptierte, zog der Busfahrer ein Klappmesser aus seiner Tasche und bedrohte den 20-Jährigen mit dem eingeklappten Messer, während er ihn mit der anderen Hand aus dem Bus schubste. Der Busfahrer konnte kurz darauf durch eine Streife des Polizeireviers Stockach festgestellt werden.

Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Bedrohung.

