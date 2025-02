Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Einbruch in Kindergarten + Spielautomaten aufgebrochen und Tresor gestohlen + 83.000 EUR Schaden bei Unfall +

Dillenburg (ots)

Wetzlar: Einbruch in Kindergarten

Einbrecher drangen im Zeitraum von Montag (17.02.2025), 18:30 Uhr bis Dienstag (18.02.2025), 06:25 Uhr durch ein Fenster in einen Kindergarten in der Ernst-Leitz-Straße in Wetzlar ein. Im Kindergarten brachen die Täter mehrere Türen und Schränke auf. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang nicht bekannt. Die Wetzlarer Kripo nimmt Hinweise unter Tel.: 06441 9180 entgegen.

Hüttenberg: Spielautomaten aufgebrochen und Tresor gestohlen

Kurz nach 01:00 Uhr brachen Unbekannte am Dienstag (18.02.2025) in eine Gaststätte in der Hauptstraße in Hochelheim ein. Die Täter brachen in der Gaststätte mehrere Spielautomaten auf und entnahmen das Geld. Außerdem ließen sie einen Tresor mit Bargeld mitgehen. Der Sachschaden wird auf 7.000 EUR geschätzt. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Wetzlar in Verbindung zu setzen (Tel.: 06441 9180).

Herborn: 83.000 EUR Schaden bei Unfall

Zu einem Unfall mit einen Fahrschulauto kam es am Dienstag (18.02.2025) gegen 13:50 Uhr in Herborn. Das Fahrschulauto war in Burg auf der Junostraße in Richtung Zulassungsstelle unterwegs. Beim Linksabbiegen auf den Parkplatz der Zulassungsstelle kollidierte das Fahrschulauto zunächst mit einem Hinweisschild und einem parkenden VW Golf, in dem sich zwei Personen befanden. Danach prallte das Fahrschulauto gegen einen parkenden VW T-Cross, der dadurch gegen einen parkenden Renault Megane geschoben wurde. Bei dem Unfall erlitt eine 36-jährige Frau im VW Golf leichte Verletzungen. Die 17-jährige Fahrschülerin sowie der 57-jährige Fahrlehrer blieben unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 83.000 EUR. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Da ein technischer Defekt nicht ausgeschlossen werden kann, wurde das Fahrschulauto sichergestellt.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell