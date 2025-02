Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Hakenkreuz geschmiert + Autoscheibe eingeschlagen + Parkplatzrempler + Bargeld aus Kasse geklaut

Dillenburg (ots)

Dillenburg: Hakenkreuz geschmiert - In der Dillenburger Raiffeisenstraße schmierten bislang Unbekannte ein Hakenkreuz mit weißer Farbe auf die Werbetafel einer Firma. Die Tat ereignete sich mutmaßlich im Laufe des zurückliegenden Wochenendes und wurde am Montagmorgen (17.2.2025) festgestellt. Zeugenhinweise nimmt die Dillenburger Polizei entgegen, Tel.: 02771 / 9070.

Wetzlar: Autoscheibe eingeschlagen- Bei der Rückkehr zu seinem geparkten schwarzen VW Up stellte der Fahrzeugführer eine eingeschlagene Scheibe seines Autos und das Fehlen persönlicher Gegenstände fest. Die Tat ereignete sich am Montag (17.2.2025) zwischen 13:30 und 14 Uhr auf dem Bahnhofs-Parkplatz in Wetzlar-Niedergirmes. Die Wetzlarer Polizei erbittet Zeugenhinweise, Tel.: 06441 / 9180.

Wetzlar: Parkplatzrempler- Auf dem Parkplatz des Globus-Baumarkts touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer das geparkte Fahrzeug eines 50-Jährigen aus Aßlar und hinterließ einen Blechschaden von rund 1.000 Euro. Der Parkplatzrempler erfolgte am Montag (17.2.2025) zwischen 14:40 und 15 Uhr. Die Polizei in Wetzlar bittet um Zeugenhinweise (Tel.: 06441 / 9180).

Dillenburg: Bargeld aus Kasse geklaut- Während der regulären Öffnungszeiten eines Einkaufsmarkts in der Dillenburger Rolfesstraße brach eine bislang unbekannte Person die Kasse auf, entwendete Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro und verließ anschließend fluchtartig das Geschäft. Zeugen, die die Tat am Montagabend (17.2.2025) beobachteten, werden gebeten, sich bei der Wetzlarer Polizei zu melden (Tel.: 06441 / 9180).

Friederike Morello, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell