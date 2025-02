POL-LDK: + Brand eines Einfamilienhauses + Polizei stellt Einbrecher auf Baustelle + Tresor geöffnet + Einbruchsversuch in Einfamilienhaus + Einbrecher geht leer aus + Zwei Schwerverletzte bei Unfall +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Dillenburg (ots)

Ehringshausen: Brand eines Einfamilienhauses

Zeugen meldeten am Samstagabend (22.02.2024) gegen 18:30 Uhr einen Gebäudebrand in der Uhlandstraße in Katzenfurt. Bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei stand das Gebäude in Vollbrand. Während der Löschmaßnahmen der Feuerwehr gaben Zeugen an, dass der Hausbewohner verletzt das Haus verlassen habe. Der Mann war jedoch nicht mehr vor Ort. Mehrere Personen teilten im Laufe des Abends mit, den Mann in Katzenfurt gesehen zu haben. Bei Überprüfung der Meldungen durch die Polizei war der Mann jeweils nicht anzutreffen. Aus diesem Grund geht die Polizei derzeit davon aus, dass die Verletzungen des Mannes nicht dringend behandlungsbedürftig sind. Brandursachenermittler der Kriminalpolizei Wetzlar haben die Arbeit aufgenommen. Bislang können zur Brandursache noch keinerlei Angaben gemacht werden. Der Sachschaden wird vorläufig auf etwa 225.000 EUR geschätzt. Die Ermittler bitten den Hausbewohner sich bei der Polizei in Wetzlar (Tel.: 06441 9180) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Wetzlar: Polizeieinsatz in Wetzlar/Nauborn

Heute Morgen waren Einsatzkräfte der Polizei in der Westerwaldstraße im Einsatz. Im Rahmen der Amtshilfe unterstützte heute Morgen, gegen 08.15 Uhr, die Wetzlarer Polizei eine Gerichtsvollzieherin. In diesem Zusammenhang bedroht der 67-jährige Hausbesitzer sie. Zudem war aus dem Haus heraus Benzingeruch wahrnehmbar. Die Polizei sperrte den Bereich um das Wohnhaus ab. Die Feuerwehr Wetzlar bereitete einen möglichen Löscheinsatz vor. Eine Rettungswagenbesatzung stand bereit. Speziell geschulte Verhandlungskräfte traten mit dem Bewohner in Kontakt und konnten ihn dazu bewegen, das Haus zu verlassen. Die Polizei nahm den Mann daraufhin widerstandslos fest. Der 67-jährige wurde in einer psychiatrischen Einrichtung aufgenommen.

Eschenburg: Polizei stellt Einbrecher auf Baustelle

Gegen 00:00 Uhr meldete ein Zeuge am Samstag (22.02.2025) der Polizei, dass sich zwei Männer Zutritt zu einem Baustellengelände in der Nassauer Straße in Eibelshausen verschafft hatten. Mehrere Polizeistreifen aus dem Lahn-Dill-Kreis nahmen die beiden Männer in einem Rohbau fest und brachten sie zur Polizeistation Dillenburg. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die 28 und 22 Jahre alten Männer aus Lich wegen fehlender Haftgründe entlassen. Gegen sie wird nun wegen eines versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.

Sinn: Tresor geöffnet

Bargeld in unbekannter Höhe erbeutete ein Einbrecher am Sonntagmorgen (23.02.2025) in Sinn. In der Zeit zwischen 05:30 Uhr und 06:30 Uhr verschaffte er sich gewaltsam Zutritt zu einem Kfz-Handel in der Straße "Am Hohenrain". Dort öffnete er einen Tresor und ließ das Bargeld mitgehen. Die Kriminalpolizei fragt: Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugen können telefonisch unter 06441 9180 mit der Kripo Wetzlar Kontakt aufnehmen.

Haiger: Einbruchsversuch in Einfamilienhaus

Einbrecher versuchten am Samstagabend (22.02.2025) kurz nach 20:00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Bahnhofstraße in Haiger einzusteigen. Die Täter beschädigten dabei eine Terrassentür, konnten diese aber nicht öffnen. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, sich unter Tel.: 02771 9070 zu melden.

Wetzlar: Einbrecher geht leer aus

Am Sonntagmorgen (23.02.2025) beschädigte ein Einbrecher zwischen 05:00 Uhr und 05:40 Uhr eine Fensterscheibe eines Altbaus in der Wetzlarer Langgasse. Anschließend stieg er in das Gebäude ein und verschaffte sich Zutritt zu einer Spielothek. Dort brach er weitere Türen auf. Nach derzeitigem Stand blieb der Täter ohne Beute. Er habe eine helle Kapuzenjacke, eine helle Hose und schwarze Schuhe getragen. Außerdem habe er eine Sporttasche mitgeführt. Zeugen werden gebeten sich an die Kriminalpolizei Wetzlar zu wenden (Tel.: 06441 9180).

Wetzlar: Zigaretten und Bargeld gestohlen

Diebe verschafften sich in der Bahnhofstraße in Wetzlar Zutritt zu einem Kiosk und einem Bekleidungsgeschäft. Sie erbeuteten unter anderem Zigaretten und Bargeld. Der Tatzeitraum kann auf Samstag (22.02.2025), 21:00 Uhr bis Sonntag (23.02.2025), 11:15 Uhr eingegrenzt werden. Die Wetzlarer Kriminalpolizei erbittet Zeugenhinweise unter Tel.: 06441 9180.

Dillenburg: Zwei Schwerverletzte bei Unfall

Zu einem Unfall mit zwei Schwerverletzten kam es am Sonntagnachmittag (23.02.2025) gegen 14:10 Uhr auf der Kreisstraße 39 bei Donsbach. Ein 19-jähriger Mann aus Dillenburg war mit seinem VW Golf aus Donsbach kommend in Richtung Dillenburg unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen übersah er während eines Überholvorgangs den entgegenkommenden Renault Clio einer 59-jährigen Dillenburgerin. Bei dem Frontalzusammenstoß erlitten sowohl der 19-Jährige als auch die 59-Jährige schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte den Golf-Fahrer in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 6.000 EUR geschätzt.

Schöffengrund: Einbruch in Werkstatt

In der Straße "Pfaffengarten" in Schwalbach verschafften sich Diebe Zutritt zu einer Lagerhalle. In der Lagerhalle brachen sie zwei Werkstatttüren auf und ließen Werkzeuge und eine Geldkassette mit 20 EUR Bargeld mitgehen. Die Tat ereignete sich am frühen Samstagmorgen (22.02.2025) zwischen 03:00 Uhr und 04:00 Uhr. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Wetzlar in Verbindung zu setzen (Tel.: 06441 9180).

Driedorf: Feuerwehrtür hält stand

Im Zeitraum zwischen Freitag (21.02.2025), 18:00 Uhr und Samstag (22.02.2025) 12:00 Uhr versuchten Unbekannte in das Gerätehaus der Feuerwehr in Waldaubach einzudringen. Die Tür hielt den Aufbruchsversuchen stand. Es wurde nichts gestohlen, allerdings entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 2.000 EUR. Unter der Rufnummer 02772 47050 bittet die Herborner Polizei um Hinweise.

Wetzlar / Driedorf: Bushaltestellen beschädigt

Vandalen zerstörten in der Wellergasse in Dutenhofen eine Glasscheibe einer Bushaltestelle. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Freitag (21.02.2025), 18:00 Uhr und Samstag (22.02.2025), 07:15 Uhr. Der Sachschaden wird auf 500 EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Wetzlarer Polizei entgegen (Tel. 06441 9180). In Driedorf/Heiligenborn setzte am Samstagabend ein Unbekannter im Wartehäuschen der Haltestelle "Heiligenborn Friedhof" im Bornweg ein laminiertes Plakat in Brand. Kurz nach 19:20 Uhr meldeten Zeugen das Feuer. Der Schaden beläuft sich in diesem Fall auf 100 EUR. Die Polizei in Herborn erbittet Hinweise unter Tel.: 02772 47050.

Leun: Brand in Schulnebengebäude

Kurz vor 16:00 Uhr erhielt die Polizei am Sonntag (23.02.2025) Mitteilung über ein brennendes Nebengebäude der Grundschule in Biskirchen. Die Feuerwehr löschte den Brand zeitnah. Der Schaden wird vorläufig auf 50.000 EUR geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Zeugen sahen kurz zuvor Jugendliche, die sich auf dem Schulgelände aufgehalten haben sollen. Hinweise hierzu nimmt die Kriminalpolizei Wetzlar unter Tel.: 06441 9180 entgegen.

Aßlar: Geldkassette geklaut

Unbekannte drangen in der Zeit zwischen Donnerstag (20.02.2025), 19:00 Uhr und Freitag (21.02.2025), 16:45 Uhr in eine Obdachloseneinrichtung in der Hermannsteiner Straße in Aßlar ein. Sie ließen eine Geldkassette mit knapp 50 EUR Bargeld mitgehen. Hinweise nimmt die Wetzlarer Kripo entgegen (Tel.: 06441 9180).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

