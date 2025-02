Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Polizistin gebissen + Einbruch in Mehrfamilienhaus

Dillenburg (ots)

Wetzlar: Polizistin gebissen- Am Donnerstagmorgen (20.2.2025) begab sich eine Streife der Wetzlarer Polizei in die Lottestraße nach Wetzlar. Die Streifenbeamten wollten dort den richterlichen Beschluss des Amtsgerichts Wetzlar zur Unterbringung in eine psychiatrische Einrichtung gegen einen Bewohner durchsetzen. Dabei wehrte sich der betroffene Mann vehement und biss in den Unterarm der Polizistin. Den Beamten gelang es, den Mann zu beruhigen und diesen in eine psychiatrische Einrichtung zu überstellen. Die leicht verletzte Polizistin konnte weiter ihren Dienst versehen.

Wetzlar: Einbruch in Mehrfamilienhaus- Bislang Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem Mehrfamilienhaus und hebelten die Wohnungstür einer Wohnung im Dachgeschoss in der Wetzlarer Frankenstraße auf. Die Einbrecher nahmen am Donnerstag (20.2.2025) zwischen 6:30 und 18 Uhr Wertgegenstände von mehreren hundert Euro mit und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise erbittet die Wetzlarer Polizei (Tel.: 06441 / 9180).

Friederike Morello, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell