Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Abbiegeunfall auf der B3 - 8.000 Euro Sachschaden

Einbeck (ots)

POL-Einbeck (FI):

Einbeck, 31. Januar 2025 - Am Freitagnachmittag gegen 16:00 Uhr kam es auf der Bundesstraße 3 zu einem Verkehrsunfall. Ein Fahrzeugführer wollte vom Kreisel Markoldendorfer Straße nach links auf die B3 in Richtung Northeim abbiegen und übersah dabei ein bevorrechtigtes Fahrzeug, das aus Northeim in Richtung Alfeld fuhr.

Beim Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro. Das Fahrzeug des abbiegenden Fahrers war nicht mehr fahrbereit. Glücklicherweise blieben alle Beteiligten unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell