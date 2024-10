Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Aggressiver Mann hält Polizei auf Trab

Mainz (ots)

Ein psychisch auffälliger und aggressiver Mann hat am Samstagmorgen die Polizei auf Trab gehalten. Aus dem Bereich des Bonifaziusplatzes meldete sich eine Mitteilerin und gab an, dass sie im Parkhaus zunächst verbal angegangen worden sei. Nachdem sie sich in ihr Auto geflüchtet hatte, stellte sich der Mann vor den Wagen, stieg auf die Motorhaube und schlug mehrfach gegen die Scheiben des Autos. Die Frau konnte schließlich davonfahren.

Als hinzugerufene Einsatzkräfte der Polizei vor Ort auf den Mann trafen, verhielt sich dieser weiterhin aggressiv und ging immer wieder auf die eingesetzten Kräfte sowie Unbeteiligte los. Wiederholt versuchte er, sie zu schlagen. Immer wieder musste er auf Distanz gehalten werden. Beim Versuch, den Mann zu Boden zu bringen, traf der Randalierer zwei Beamte im Gesicht.

Da der Mann sich nicht beruhigen ließ, wurde das sogenannte Distanzelektroimpulsgerät (DEIG) eingesetzt. Erst nach mehrmaligem Einsatz gelang es, ihn zu überwältigen und auf dem Boden zu fixieren.

