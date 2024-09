Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Autoscheibe eingeschlagen

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Am Mittwoch, 04.09.2024, stand in der Zeit von 13:45 - 16:15 Uhr ein Pkw geparkt in der Gutachstraße in Neustadt. Als die Besitzerin an das Auto zurückkam, stellte sie fest, dass die Heckscheibe des Pkw eingeschlagen wurde. Auf Grund der Spurenlage geht die Polizei davon aus, dass der Verursacher mindestens zweimal auf die Scheibe eingeschlagen hat. Der Sachschaden wird auf etwa 500,00 Euro geschätzt. Hinweise auf die Täterschaft oder das Motiv für die Tat liegen bislang nicht vor. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Titisee-Neustadt unter der Telefonnummer 07651 9336-0 zu melden.

