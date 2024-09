Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schluchsee: Schwer verletzter Fahrradfahrer

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 03.09.2024, kam es gegen 17:20 Uhr zu einem Vorfahrtsunfall in Schluchsee, bei dem ein Fahrradfahrer schwer verletzt wurde. Ein Pkw-Fahrer missachtete an der Kreuzung Rothauser Straße/Im Unterdorf das Vorfahrtsrecht des Radfahrers. An dem Fahrrad und dem Pkw entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Auf Grund der Schwere der Verletzungen kam der Fahrradfahrer in eine umliegende Klinik. Gegen den Pkw-Lenker wird eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Freiburg vorgelegt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell