Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: ERSTMELDUNG // Brand in Wohnung - eine Person schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Bei einem Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Warmbacher Straße zog sich am Donnerstag, 05.09.2024, gegen 12.05 Uhr, ein 39 Jahre alter Mann schwere Brandverletzungen zu. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in eine Spezialklinik geflogen. Der Brand konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Eine Brandursache ist noch nicht bekannt und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Eine Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Von 10 Wohnungen sind durch den Wohnungsbrand aktuell 7 Wohnungen nicht bewohnbar. Vertreter der Stadt Rheinfelden, welche vor Ort waren, sowie eine Privatperson, kümmerten sich um eine anderweitige Unterbringung der betroffenen Bewohner. Zwei Katzen wurden zu einem Tierarzt gebracht. Während den Löscharbeiten und den Rettungsmaßnahmen musste die Warmbacher Straße in dem betroffenen Straßenabschnitt gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell