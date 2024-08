POL-MFR: (871) Einbruch in Werkstatt - Täterfestnahme

Erlangen (ots) - Am Donnerstagmorgen (15.08.2024) versuchten Unbekannte einen Geldautomaten in der Erlanger Innenstadt aufzusprengen. Die Kriminalpolizei Erlangen ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Gegen 04:00 Uhr betrat ein Tatverdächtiger eine Bankfiliale in Erlangen, in der Hauptstraße / Innere Brucker Straße. Im Innenraum versuchte er einen Geldausgabeautomaten zu sprengen, mutmaßlich um das Bargeld zu ...

mehr