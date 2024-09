Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Dreister Diebstahl auf Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 04.09.2024, gegen 10.40 Uhr, wurde eine 63-jährige Frau Opfer eines dreisten Diebstahls. Sie befand sich auf einem Parkplatz eines großen Lebensmittelgeschäftes in der Robert-Bosch-Straße und wollte gerade mit ihrem schwarzen Kia ausparken, als ein unbekannter Mann wild gestikulierend die 63-Jährige auf einen angeblichen Schaden an ihrem Kia aufmerksam machte. Die 63-Jährige stieg aus und begab sich zur Fahrzeugfront, um sich den vermeintlichen Schaden anzuschauen. Diesen Moment nutzte ein zweiter Unbekannter oder zweite Unbekannte aus und entnahm aus der Handtasche, welche im Auto lag, die Geldbörse und entwendete aus dieser eine Bankkarte. Die Geldbörse wurde wieder in die Handtasche gelegt. Kurze Zeit später wurden in einer Bankfiliale in Brombach, in der Römerstraße, an einem Geldautomaten mehrere missbräuchliche Bargeldauszahlungen getätigt.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: Etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, zwischen 45 und 50 Jahre alt, kräftige Statur, kurze, schwarze Haare. Er trug ein T-Shirt und eine lange Hose.

Eine Beschreibung der vermeintlichen zweiten Person war der 63-Jährigen nicht möglich.

Das Polizeirevier Lörrach sucht Zeugen, welchen der unbekannte Mann auf dem Parkplatz des Lebensmittelgeschäftes auch aufgefallen ist. Der Pkw der 63-Jährige stand im nicht überdachten Bereich des Parkplatzes, in Richtung Bärenfelser Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier unter der Telefonnummer 07621 176-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell