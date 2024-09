Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung - Polizei sucht weiteren Geschädigten

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 04.09.204, gegen 11.19 Uhr, soll beim Überholen eine Fahrerin eines grauen Dacia Logan einen Fahrer eines entgegenkommenden weißen VW Tiguan womöglich gefährdet haben. Die Fahrerin des Dacia befuhr die Landstraße 126 bergwärts von Aftersteg kommend in Richtung Muggenbrunn. In einer Rechtskurve habe sie einen vor ihr fahrenden Renault Master überholt. Gleichzeitig sei ein weißer VW Tiguan entgegengekommen, welcher wohl abbremsen musste. Um eine Kollision zu vermeiden habe die Fahrerin des Dacia nach rechts gezogen und dabei den 27-jährigen Fahrer des Renault Master gefährdet. Der 27-Jährige musste ebenfalls abbremsen und nach rechts in den Grünstreifen ausweichen. Die Fahrerin des Dacia soll mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Kirchzarten weitergefahren sein. Das Kennzeichen des Dacia Logan ist der Polizei bekannt. Eine Fahndung nach dem Dacia verlief ergebnislos. Der Polizeiposten Oberes Wiesental, Telefon 07673 88900, sucht nun den Fahrer des entgegenkommenden weißen VW Tiguan. Dieser möge sich bitte mit dem Polizeiposten in Verbindung setzen. Ebenso weiter Zeugen, welche durch die Fahrweise der Fahrerin des Dacia womöglich auch gefährdet wurden.

