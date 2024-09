Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Lkw-Fahrer missachtet Baustellenbeschilderung

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Am Donnerstag, 05.09.2024 befuhr ein Lkw-Fahrer gegen 02:50 Uhr die Bundesstraße B31 von Freiburg kommend in Richtung Donaueschingen. Im Bereich Neustadt, wo die Gutachtalbrücke aktuell wegen Bauarbeiten für diese Fahrtrichtung gesperrt ist, missachtete er die Baustellenbeschilderung und fuhr nicht über die Umleitungsstrecke durch Neustadt. Der Lkw-Fahrer fuhr an der Baustellenbeschilderung vorbei in den Baustellenbereich, bis er sich in einer Baugrube festfuhr. Am Lkw entstand ein bislang nicht zu beziffernder Sachschaden. Ob an der Fahrbahn der B31 auch ein Sachschaden entstand kann erst nach der Bergung des Lkw durch eine Spezialfirma geprüft werden. Der Lkw-Fahrer wird auf Grund des Verstoßes beim Landratsamt angezeigt.

