POL-FR: Rheinfelden: Beim Überholvorgang Rollerfahrerin mutmaßlich abgedrängt - eine Leichtverletzte - Zeugensuche

Freiburg (ots) - Bereits am Montagabend, 25.11.2024, gegen 23:15 Uhr wurde in der Elsässer Straße, nahe einer Bankfiliale, in Freiburg vor einer dortigen Gaststätte ein Mann durch einen bislang Unbekannten mit einem Messer angegriffen. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich der Geschädigte zunächst mit seiner bislang unbekannten Begleiterin in diesem Lokal auf. ...

