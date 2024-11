POL-FR: Dogern: 51-jähriger Mann vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Freiburg (ots) - Am Dienstag, 26.11.2024, tagsüber in dem Zeitraum zwischen 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr, wurde ein roter Pkw der Marke Dacia, mutmaßlich mit einem spitzen Gegenstand, von einem Unbekannten rund herum zerkratzt. Der Dacia stand in der Markgräfler Straße an einem Zaun in Höhe einer Schule / der Alten Schule. Der entstandene Lackschaden wird auf etwa ...

mehr