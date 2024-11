Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Pkw in der Markgräfler Straße mutwillig beschädigt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 26.11.2024, tagsüber in dem Zeitraum zwischen 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr, wurde ein roter Pkw der Marke Dacia, mutmaßlich mit einem spitzen Gegenstand, von einem Unbekannten rund herum zerkratzt. Der Dacia stand in der Markgräfler Straße an einem Zaun in Höhe einer Schule / der Alten Schule. Der entstandene Lackschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 97970, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und Hinweise zu dem Unbekannten geben können.

