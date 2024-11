Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rickenbach: Zwei Verletzte nach Überholvorgang

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 27.11.2024, gegen 09.15 Uhr, ist es bei einem Überholvorgang auf der L 155 zwischen Bergalingen und Jungholz zu einem Unfall mit zwei Verletzten gekommen. Eine 59jährige Autofahrerin wollte von der L 155 nach links in den Solfelsenweg Richtung Jungholz abbiegen. Während des Abbiegevorganges kam es zum Zusammenstoß mit einem dahinter befindlichen 44jährigen Pkw-Fahrer. Dieser wollte die vor ihm fahrende Autofahrerin überholen. Durch den Zusammenstoß wurde das Auto des 44-Jährigen von der Fahrbahn abgewiesen und kam neben der Fahrbahn im Acker zum Stehen. Beide Fahrzeuglenker verletzten sich leicht und wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 10000 Euro belaufen.

