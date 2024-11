Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg/ Binzgen: Betrunken und mit plattem Autoreifen auf der Straße unterwegs

Freiburg (ots)

Ein Fahrzeug mit plattem Reifen und eingeschaltetem Warnblinklicht wurde der Polizei am Donnerstag, 28.11.2024 gegen 22.30 Uhr auf der Binzger Straße gemeldet. Die Örtlichkeit wurde überprüft und das Fahrzeug konnte kurz vor dem dortigen Kreisel zwischen Niederhof und Binzgen am Fahrbahnrand festgestellt werden. Bei der Kontrolle des 69-jährigen Fahrers fiel den Beamten Atemalkoholgeruch und ein schwankender Gang auf. Da ein durchgeführter Atemalkoholtest aufgrund Einblasfehler nicht beendet werden konnte, wurde der 69-Jähriger zur Blutprobe ins Krankenhaus verbracht. Seinen Führerschein gab der Mann freiwillig ab. An seinem Mercedes war der Reifen platt und die Felge sowie der Kotflügel beschädigt. Vermutlich wurden die Beschädigungen an einer Bordsteinkante verursacht. Der entstandene Sachschaden am Mercedes ist unbekannt.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell