POL-LDK: Bewohner nach Brand eines Einfamilienhauses angetroffen + Luftdruckwaffe bei Streit eingesetzt + Auto aus Garage geklaut + Werkzeuge aus Lagerhalle geklaut + Einbruch in Einfamilienhaus

Ehringshausen: Bewohner nach Brand eines Einfamilienhauses angetroffen- In Ergänzung zur Pressemeldung der Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelhessen vom 24.2.2025 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56920/5977952) wird mitgeteilt, dass Polizeibeamte den Hausbewohner am Mittwochmorgen (26.2.2025) bei Angehörigen antrafen. Dieser wies massive Brandverletzungen auf, sodass die Beamten den Hausbewohner zur ärztlichen Versorgung in eine Klinik begleiteten. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit weiter an.

Wetzlar-Dalheim: Luftdruckwaffe bei privaten Streitigkeiten eingesetzt- Mutmaßlich aufgrund privater Streitigkeiten gerieten ein 35-jähriger und ein 45-jähriger Mann am Dienstagmittag (25.2.25) in Dalheim vor einem Mehrfamilienhaus in eine verbale und körperliche Auseinandersetzung. Zeugen, die den lautstarken Streit beobachteten, nahmen Knallgeräusche wahr und informierten daraufhin die Polizei. Ersten Ermittlungen zufolge setzte der 45-Jährige eine Luftdruckwaffe mit Gummigeschossen ein, wodurch sein Gegenüber Prellungen am Oberschenkel davontrug. Der am Bein verletzte 35-Jährige schlug daraufhin mehrfach in Richtung Gesicht des Schützen. Rettungskräfte brachten den 45-Jährigen zur weiteren Behandlung seiner Gesichtsverletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Den Besitzer der Luftdruckwaffe erwarten nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Herborn-Seelbach: Auto aus Garage geklaut- Einbrecher hebelten in der Nacht von Montag (24.2.2025) auf Dienstag (25.2.2025) das Garagentor eines Autohandels in der Seelbacher Essenstraße auf. Dort öffneten die Diebe zunächst gewaltsam einen abgestellten Audi, um daraus Wertgegenstände in Höhe von mehreren hundert Euro sowie die Schlüssel eines Land Rovers mitzunehmen. Die Diebe flüchteten anschließend mit dem ebenfalls in der Garage geparkten Land Rover in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat in der Zeit von 22 und 8:30 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Angaben zum geklauten grauen Range Rover Evoque mit dem Kennzeichen LDK 03237 machen? Zeugenhinweise erbittet die Wetzlarer Kriminalpolizei, Tel.: 06441 / 9180.

Bischoffen-Niederweidbach: Werkzeuge aus Lagerhalle geklaut- Unbekannte öffneten gewaltsam die Tür der Lagerhalle einer ehemaligen Autowerkstatt in der Niederweidbacher Industriestraße. Dort nahmen die Einbrecher Werkzeuge im geschätzten Wert von mehreren tausend Euro mit und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Tat ereignete sich in der Nacht von Montag (24.2.2025) 19 Uhr auf Dienstag (25.2.2025) 13 Uhr. Zeugenhinweise erbittet die Polizei in Herborn (Tel.: 02772 / 47050).

Ehringshausen: Einbruch in Einfamilienhaus- Einbrecher hebelten die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Lessingstraße in Ehringshausen auf. Die bislang Unbekannten durchsuchten die Räume des mehrstöckigen Hauses und nahmen Wertgegenstände in Höhe von mehreren tausend Euro mit. Zeugen, die am Dienstag (25.2.2025) in der Zeit zwischen 15 und 22 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei den Ermittlern in Wetzlar zu melden (Tel.: 06441 / 9180).

Mittenaar-Offenbach: Parkplatzrempler- Einen Blechschaden im dreistelligen Bereich hinterließ am Montagabend (24.2.25) ein bislang Unbekannter an einem geparkten Firmenwagen. Das Auto stand zwischen 17 und 20 Uhr auf dem Aldi-Parkplatz in Mittenaar-Offenbach an der Bundesstraße 255. Zeugenhinweise erbittet die Polizei in Herborn (Tel.: 02772 / 47050).

