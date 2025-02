Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Münzgeld aus Automaten geklaut + E-Scooter mitgenommen + Einbruch in Apotheke

Dillenburg (ots)

Wetzlar: Münzgeld aus Automaten geklaut- Bislang Unbekannte hebelten das Münzfach eines Staubsaugerautomatens im Wetzlarer Karl-Kellner-Ring auf. Der auf einem Tankstellengelände stehende Automat stand in der Nacht von Dienstag (25.2.2025) 22 Uhr und Mittwochmorgen (5 Uhr) im Visier der Langfinger. Zeugenhinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: 06441 / 9180.

Wetzlar: E-Scooter mitgenommen- Am Mittwochabend (26.2.2025) zwischen 18:15 und 19:15 Uhr parkte ein 62-jähriger Wetzlarer seinen E-Scooter am Straßenrand. Bislang unbekannte brachen in der Zeit das Schloss auf und nahmen den in der Straße Kornmarkt in Wetzlar stehenden silber orangenen E-Scooter der Marke Segway mit. Der Wert liegt bei schätzungsweise 800 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizei in Wetzlar (Tel.: 06441 / 9180).

Wetzlar: Einbruch in Apotheke- Mit einem Gullydeckel schlugen bislang Unbekannte die Eingangstür einer Apotheke in der Wetzlarer Hohe Straße ein und verschafften sich so Zugang in den Verkaufsraum. Dort nahmen die Einbrecher verschreibungspflichtige Medikamente im Wert von mehreren hundert Euro mit. Der entstandene Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei 5.000 Euro. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht von Mittwoch (26.2.2025) 19:30 auf Donnerstag (27.2.2025) 7 Uhr. Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich an die Wetzlarer Polizei zu wenden (Tel.: 06441 / 9180).

Friederike Morello, Pressesprecherin

