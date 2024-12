Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Zeugen gesucht - Gefährliche Körperverletzung am Berliner Hauptbahnhof

Berlin - Mitte (ots)

Nachdem ein Mann einen anderen Mann zunächst die Treppe hinuntergestoßen und sodann mehrfach mit dem beschuhten Fuß auf den Oberkörper und den Kopf getreten haben soll, sucht die Bundespolizei nach Zeugen.

Sonntagabend, gegen 19:25 Uhr, sollen zwei Männer am Berliner Hauptbahnhof zunächst in eine verbale Streitigkeit geraten sein. Im weiteren Verlauf soll einer der Männer sein Gegenüber den Treppenabgang vom S-Bahnsteig hinuntergestoßen und auf dem Treppenabsatz mehrfach mit dem beschuhten Fuß in Richtung Oberkörper und Kopf des am Boden liegenden Mannes getreten haben.

Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen den 35-jährigen polnischen Staatsangehörigen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Wer hat die Tat am Sonntag, den 15. Dezember 2024, gegen 19:25 Uhr, am Hauptbahnhof Berlin beobachtet und kann Angaben zum unbekannt gebliebenen Geschädigten oder zum Tathergang machen sowie sonstige sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben?

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter 030 2062293-60 sowie unter der kostenfreien Hotline 0800 6888000 rund um die Uhr entgegen.

