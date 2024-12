Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Gestohlenes Handy geortet - Bundespolizei nimmt Dieb fest

Berlin-Mitte, Schönefeld (ots)

Die Bundespolizei nahm in der Nacht zu Samstag im Bahnhof Berlin-Friedrichstraße einen Mann fest, der zuvor am Flughafen Berlin Brandenburg ein Handy gestohlen haben soll.

Gegen 1 Uhr soll ein Mann einem Reisenden am Flughafen BER ein Smartphone entwendet haben. Der Eigentümer hattet dieses an eine Ladestation angeschlossen und sich einige Meter davon entfernt auf einem Sitzplatz niedergelassen. Als er gegen 1:30 Uhr das Fehlen seines Handys bemerkte, suchte der Deutsche die Bundespolizei am Flughafen auf.

Durch die Auswertung von Videoaufzeichnungen konnte die Bundespolizei ermitteln, dass eine männliche Person das Handy an sich nahm und anschließend den Bereich verließ. Der Geschädigte Deutsche konnte über einen weiteren Reisenden sein Telefon am Bahnhof Berlin-Friedrichstraße orten. Einsatzkräfte fahndeten daraufhin mit einem Bild nach dem Mann und konnten ihn wenig später am Bahnhof Berlin-Friedrichstraße festnehmen.

Bei der Durchsuchung des 48-jährigen polnischen Staatsangehörigen fanden die Einsatzkräfte mehrere Mobiltelefone auf. Auch das gesuchte Mobiltelefon befand sich darunter und konnte dem Eigentümer vor Ort zurückgegeben werden.

Die Bundespolizei beschlagnahmte die übrigen Geräte und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls gegen den alkoholisierten und polizeibekannten Polen ein. Nach Abschluss aller Maßnahmen entließen die Einsatzkräfte ihn auf freien Fuß.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell