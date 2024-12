Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Präventive Kontrolle am Bahnhof Ostkreuz führt zur Wohnungsdurchsuchung

Berlin - Friedrichshain-Kreuzberg

Sonntagnachmittag kontrollierten Bundespolizisten am Bahnhof Ostkreuz einen Mann, welcher Drogen und eine größere Summe Bargeld mit sich führte. Die Einsatzkräfte nahmen ihn vorläufig fest und durchsuchten seine Wohnung.

Gegen 15:30 Uhr unterzogen Einsatzkräfte der Bundespolizei am Bahnhof Ostkreuz einen Mann einer präventiven Kontrolle. Bei der Durchsuchung des mitgeführten Rucksacks stellten Beamtinnen und Beamte Cannabis (inkl. Verpackung), fünf Mikroreagenzgefäße einer betäubungsmittelsuspekten Substanz und 12 E-Zigaretten mit THC-Wirkstoff fest. Die eingesetzten Kräfte nahmen den 28-jährigen Deutschen vorläufig fest und brachten ihn für die weitere Bearbeitung in die Diensträume am Ostbahnhof. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden Einsatzkräfte zusätzlich rund 1300 Euro in seiner Unterhose auf.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz ein und beschlagnahmte die Drogen im Wert von über 5000 EUR, das Smartphone sowie das aufgefundene Bargeld des bisher nicht polizeilich in Erscheinung getretenen Mannes.

Die Polizei Berlin führte gemeinsam mit der Bundespolizei eine angeordnete Wohnungsdurchsuchung durch. Anschließend kam der 28-Jährige auf freien Fuß.

Zuständigkeitshalber übernimmt die Polizei Berlin die weiteren Ermittlungen zu dem Sachverhalt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell