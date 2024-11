POL-PPWP: Drei Streithähne - drei Verletzte

Kaiserslautern (ots) - In der Augustastraße ist es am Montagvormittag zu einer Unfallflucht gekommen. Zwischen 9.50 und 11 Uhr wurde ein BMW beschädigt, der in Höhe des Hauses Nummer 4 längs zur Fahrbahn in einer Parkbucht am Straßenrand abgestellt war. Den Spuren zufolge dürfte der Verursacher aus Richtung Parkstraße gekommen sein und den BMW bedingt durch zu geringen Seitenabstand im Vorbeifahren gestreift haben. ...

