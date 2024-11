Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat den BMW gestreift?

Kaiserslautern (ots)

In der Augustastraße ist es am Montagvormittag zu einer Unfallflucht gekommen. Zwischen 9.50 und 11 Uhr wurde ein BMW beschädigt, der in Höhe des Hauses Nummer 4 längs zur Fahrbahn in einer Parkbucht am Straßenrand abgestellt war.

Den Spuren zufolge dürfte der Verursacher aus Richtung Parkstraße gekommen sein und den BMW bedingt durch zu geringen Seitenabstand im Vorbeifahren gestreift haben. An dem Wagen entstand ein entsprechender Schaden auf der Fahrerseite in Höhe von rund 8.000 Euro.

Hinweise auf den Verursacher, beziehungsweise sein Fahrzeug, nimmt die Polizeiinspektion 1 jederzeit unter Telefon 0631 369-2150 entgegen. |cri

