Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall verursacht und abgehauen

Bild-Infos

Download

Kaiserslautern (ots)

Während der Fahrer im Führerhaus seines Lkw schlief, ist der Sattelzug in der Carl-Billand-Straße in der Nacht zu Dienstag gerammt und beschädigt worden. Am Morgen stellte der 67-jährige Mann bei seinem üblichen Rundgang um das Fahrzeug fest, dass offenbar jemand gegen die vordere Beleuchtungseinrichtung gestoßen war. Die Umrandung war aus der Verkleidung gerissen und lag auf dem Trittbrett der Zugmaschine. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise auf den Verursacher liegen derzeit nicht vor. Der 67-Jährige hatte so fest geschlafen, dass er nichts von dem Anstoß mitbekam.

Eine weitere Unfallflucht ist am Dienstag aus dem Gersweilerweg gemeldet worden. Ein junger Mann zeigte bei der Polizei an, dass er seinen VW Golf am Montagnachmittag gegen 16 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 61 abstellte. Als er am nächsten Tag gegen 10 Uhr zu seinem Auto kam, entdeckte der 20-Jährige, dass der Außenspiegel auf der Fahrerseite abgefahren wurde: Das Gehäuse war zerfetzt und das Spiegelglas zerbrochen. Der Verursacher hatte sich aus dem Staub gemacht. Zeugenhinweise nimmt auch hier die Polizeiinspektion 2 unter Telefon 0631 369-2250 entgegen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell