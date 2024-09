Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0577 --Täuschungsversuch eines 43-Jährigen endet in Festnahme durch die Polizei--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Neustadt/Huchting, OT Neustadt/Kirchhuchting, Langemarckstraße, Kirchhuchtinger Landstraße Zeit: 15.09.2024-16.09.2024, 22:15-00:00, 00:15 - 00:45 Uhr

Nach Beschwerden durch Anwohnerinnen und Anwohner überprüften Einsatzkräfte der Polizei Bremen am späten Sonntagabend und in der Nacht zu Montag Autofahrerinnen und Autofahrer in der Neustadt und in Huchting. Dabei ahndeten die Polizisten mehrere Verstöße und nahmen einen 43 Jahre alten Mann fest.

Die Einsatzkräfte führten am späten Sonntagabend in der Langemarckstraße und in der Nacht zu Montag in der Kirchhuchtinger Landstraße Geschwindigkeitskontrollen durch. Ein Autofahrer versuchte in der Kirchhuchtinger Landstraße die Polizisten mit falschen Personalien zu täuschen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass ein Haftbefehl gegen den 43 Jahre alten Mann vorlag. Zudem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss von Kokain. Der 43-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Gegen ihn wurden Strafanzeigen, unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gefertigt. Insgesamt wurden 31 Personen überprüft, 13 Verstöße festgestellt, daraus resultierten elf eingetragene Punkte im Zentralregister in Flensburg sowie insgesamt sieben Monate Fahrverbot.

Die Ergebnisse zeigen, dass solche Kontrollen für die Sicherheit im Straßenverkehr weiter durchgeführt werden müssen. Die Polizei Bremen wird auch zukünftig stationär und mobil mit Funkstreifenwagen oder Zivilfahrzeugen zielgerichtete Verkehrskontrollen durchführen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell