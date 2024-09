Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0576 --Nach Körperverletzung gestellt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Bahnhofstraße Zeit: 15.09.2024, 07:05 Uhr

Am Sonntagvormittag schlugen und traten zwei zunächst unbekannte Täter einen 25 Jahre alten Mitarbeiter der Straßenreinigung am Hauptbahnhof. Einsatzkräfte stellten kurz einen 25 Jahre alten Mann.

Etwa um 07:05 Uhr wurden Einsatzkräfte der Polizei in die Bahnhofstraße gerufen, weil dort der 25-Jährige kurz zuvor attackiert worden sein sollte. Vor Ort fanden die Polizisten den verletzen Mann am Boden liegen vor. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Er konnte noch angeben, dass er kurz zuvor eine Gruppe gebeten hatte, ihm für seine Arbeit Platz zu machen. Daraufhin sei er von zwei Personen geschlagen und getreten worden. Aufgrund der Täterbeschreibung und durch erste Zeugenaussagen stellten Einsatzkräfte mit Hilfe der Videoleitstelle in der Nähe einen 25 Jahre alten Tatverdächtigen. Sie fertigten eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Die weiteren Ermittlungen dauern hier an.

Der zweite Täter soll etwa 185 cm groß gewesen sein und schwarze Hautfarbe gehabt haben. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke, einem weißen T-Shirt, Jeans und weißen Turnschuhen.

Weitere Zeugen melden sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888.

