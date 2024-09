POL-HB: Nr.: 0573 --Räuber erbeuten wertvolle Armbanduhr

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Hemelingen, OT Sebaldsbrück, Ludwig-Roselius-Allee Zeit: 13.09.2024, 22.55 Uhr Bei einem Verkehrsunfall in der Nacht von Freitag auf Samstag in Sebaldsbrück wurden zwei Personen schwer verletzt. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Zwei 19-jährige Männer befuhren mit ihren Autos gegen 22.55 Uhr die Ludwig-Roselius-Allee in stadtauswärtige Richtung. Einer in seinem weißen BMW auf der ...

mehr